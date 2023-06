séjour aquatique camping les nugiras Éguzon-Chantôme, 21 août 2023, Éguzon-Chantôme.

séjour aquatique 21 – 25 août camping les nugiras Entre 0-800 : 95€

Entre 801- 115 : 115€

Entre 1151- 1500 : 135€

Entre 1301-9999: 170€

Au programme de ce séjour, une semaine en plein-air sur les bord du lac de Chambon-Eguzon, permettra aux enfants de découvrir l’environnement naturel des berges du lac, et de profiter toute la semaine de baignades et d’activités nautiques (paddle, canoë) encadrées par des professionnels. Hébergement au camping municipal « les Nugiras ».

camping les nugiras 36270 eguzon Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.asso-puzle.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0247941200 »}, {« type »: « email », « value »: « enfance@asso-puzzle.fr »}]

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:30:00+02:00

canoë paddle