Séjour ados : sport et découverte à Eguzon Camping les Nugiras Éguzon-Chantôme, 10 juillet 2023, Éguzon-Chantôme.

Séjour ados : sport et découverte à Eguzon 10 – 14 juillet Camping les Nugiras Entre 2,50 € et 17 € par jour par enfant selon QF (tarification sociale).

Séjours « multisports »

 Dans un cadre naturel à Eguzon-Chantôme, chaque jour une activité sera planifiée et proposée par du personnel diplômé.

 Nous découvrirons (ou perfectionneront pour certains peut être) la pratique du VTT, du Paddle, de l’escalade sur paroi naturelle et découverte de l’environnement autour du Lac. Il s’agira d’appréhender le dépassement de soi, le lâcher prise et la confiance en soi, tout en intégrant l’aspect collectif et l’écoute des autres.

 Les activités permettront de développer plusieurs compétences comme l’adresse, l’équilibre, la précision ou encore l’esprit d’équipe.

 Au quotidien la pratique d’activités physiques améliore, entre autres, la qualité du sommeil, la réduction du stress, la gestion des émotions et les capacités cognitives.

 Il maintient la santé physique mais également psychologique.

 L’activité randonnée permettra de découvrir également le patrimoine moyenâgeux d’Eguzon et ses alentours et notamment le musée de La Vallée de La Creuse mettant en scène l’artisanat et la vie rurale authentique durant le 18 -ème siècle.

Camping les Nugiras Eguzon Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lochessudtouraine.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T20:30:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00

sport vtt

ALSH ados Descartes