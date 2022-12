Le moulin de St cassien des bois à Tanneron Camping les mimosas PEGOMAS Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Pégomas

Le moulin de St cassien des bois à Tanneron Camping les mimosas, 18 juillet 2022, PEGOMAS. Le moulin de St cassien des bois à Tanneron 18 – 30 juillet Camping les mimosas

de 104 à 234 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Camping les mimosas 421 chemin de cabrol PEGOMAS 06580 alpes maritimes paca Le moulin de St Cassien des bois se situe sur la commune de Tanneron.

Le moulin est situé à proximité de deux bâtis majeurs, datant

sensiblement de la même époque : la chapelle de St Cassien des bois

construite au XIIème siècle et la Tour Quadrangulaire de St Cassien,

ruine d’un ancien château fortifié, édifiée au XIème siècle.

Les jeunes participent à tous les moments de la

vie collective : entretien du lieu de vie,

organisation du planning d’activités… Ils font les

courses et préparent les repas. Ils sont logés en

camp fixe sous tentes (type marabout).

Il s’agit de préserver un patrimoine historique. C’est un bâti original,

avec un canal intégré à la bâtisse. Les travaux consistent à réappareiller

différents murs entamés les années précédentes, finaliser la toiture,

poser le plancher, restaurer et reconstruire les pignons.

Les activités de loisirs sont principalement axées sur la découverte du

milieu naturel (escalade, V.T.T, canyoning, kayak, baignade…), des

animations sont organisées par l’équipe d’animation et/ou le groupe

durant le séjour (jeux, veillées, spectacle) en fonction des envies du

groupe et du budget alloué aux activités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T13:30:00+02:00

2022-07-30T12:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Pégomas Autres Lieu Camping les mimosas Adresse 421 chemin de cabrol Ville PEGOMAS Age minimum 13 Age maximum 17 lieuville Camping les mimosas PEGOMAS Departement alpes maritimes

Camping les mimosas PEGOMAS alpes maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pegomas/

Le moulin de St cassien des bois à Tanneron Camping les mimosas 2022-07-18 was last modified: by Le moulin de St cassien des bois à Tanneron Camping les mimosas Camping les mimosas 18 juillet 2022 Camping les mimosas PEGOMAS Pégomas

PEGOMAS alpes maritimes