Vendée Séjour 1 ADO Grand Châteaudun / Familles Rurales Camping Les Marsoins Bretignolles-sur-Mer, 10 juillet 2023, Bretignolles-sur-Mer. Séjour 1 ADO Grand Châteaudun / Familles Rurales 10 – 18 juillet Camping Les Marsoins Le départ se fera sur le parking de la piscine de Châteaudun. le tarif est pratiqué en fonction de l’avis d’imposition des familles. Des aides venant le CAF peut être attribué. Séjour a destination des 11 / 17 ans du 10 au 18 juillet 2023

Ce séjour est l’occasion de découvrir une nouvelle région avec des jeunes du même territoire.

Les jeunes seront logés en tente dans un camping.

Des apprentissages autour du vivre ensemble, du développement durable ainsi que des activités autour du culturelle et du sport.

Les familles issus du territoire du Grand Châteaudun seront prioritaires. Les pré inscriptions seront a faire auprès de l’organisateur à partir du 2 mai 2023 10h Camping Les Marsoins 20 rue du Pregneau 85470 BRETIGNOLLES SUR MER Bretignolles-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 45 26 01 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

