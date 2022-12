SEJOUR A L’OCEAN Camping les Goëlands, 22 août 2022, Arès.

SEJOUR A L’OCEAN 22 – 26 août Camping les Goëlands

Pré inscription ; Tarifs suivant Quotient Familial et aides possibles AAV

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping les Goëlands 64 avenue de la libération 33740 ARES Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Séjour de vacances de 5 jours/4 nuits organisé sur le Bassin d’Arcachon, ouverts aux 14-17 ans dans la limite des 12 places disponibles. Hébergement en tentes dans un camping. Les Jeunes ont participé à l’organisation et la construction du programme, et démarché des producteurs locaux partenaires pour améliorer leur autonomie alimentaire durant le séjour. Au programme : pratique du surf à l’océan et autres activités estivales ludiques et sportives, actions citoyennes et favorisant le développement durable, actions culturelles avec visite d’un parc naturel avec un guide naturaliste, développement de l’autonomie avec partage des missions quotidiennes, animations collectives et veillées… Echanges et partages au rendez-vous !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-22T08:00:00+02:00

2022-08-26T18:59:00+02:00