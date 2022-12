SEJOUR SABLE D’OLONNES GRAND CHATEAUDUN / FAMILLES RURALES Camping les fosses rouges Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

SEJOUR SABLE D’OLONNES GRAND CHATEAUDUN / FAMILLES RURALES Camping les fosses rouges, 11 juillet 2022, Les Sables-d'Olonne. SEJOUR SABLE D’OLONNES GRAND CHATEAUDUN / FAMILLES RURALES 11 – 21 juillet Camping les fosses rouges

810€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping les fosses rouges 8 RUE DES FOSSES ROUGES 85180 LES SABLES D’OLONNES Château-d’Olonne Les Sables-d’Olonne 85180 Vendée Pays de la Loire Séjour a destination des 11 / 17 ans du 11 au 21 juilelt 2022.

Ce séjour est l’occasion de découvrir une nouvelle région avec des jeunes du même territoire.

Les jeunes seront logés en tente dans un camping et leur moyen de locomotion sur place sera leur vélo.

Des apprentissages autour du vivre ensemble, du développement durable ainsi que des activités autour du culturelle et du sport.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:00:00+02:00

2022-07-21T18:00:00+02:00

