Escapade en terre inconnue

La Richardais

Escapade en terre inconnue Camping Les Etangs, 18 juillet 2022, La Richardais. Escapade en terre inconnue 18 et 22 juillet Camping Les Etangs

de 103 à 203 euros

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.
Camping Les Etangs 25 rue des étangs 35780 La Richardais

Char à voile, découverte de la ville de Saint-Malo et ses remparts, découverte du barrage de la Rance, bateau bus, trampoline parc, veilllées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T09:00:00+02:00

2022-07-22T18:30:00+02:00

