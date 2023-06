Math ton surf ( 3 ème édition ) COMPLET Camping les embruns Domino Domino Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Math ton surf ( 3 ème édition ) COMPLET 21 – 25 août Camping les embruns 10 Une expérience inoubliable en plein coeur d'Oléron situé au Chateau d'Oléron.

Dans un cadre magnifique et en herbegement dans le camping airotel les enfants pourront profiter pleinement de leurs vacances La plage située à quelques kilomètres du camping permettra la pratique du surf encadré par un professionel durant 3 après midi . Son accès rapide et e seront un atout indéniable pour profiter pleinement de ce séjour . Moolky , pétanque et autres activités en tout genre seront au rendez vous.Le moyen d’inclure les mathématiques tout en s’amusant durant l’ensemble du séjour . Pour les repas tout le monde travaille . Enfants et animateurs prépareront les repas tous les jours . Le temps des veillées, place aux jeux collectifs, soirées dansantes, jeux d’intérieur et pourquoi pas une balade nocturne pour observer les étoiles !

Un séjour où tous les bienfaits de la mer seront exploités dans cette colonie… Camping les embruns 19 rue de la libération Oléron Domino 17190 Charente-Maritime

