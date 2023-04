Au bord de mer camping les Dunes, 31 juillet 2023, Urville-Nacqueville.

Les jeunes expérimenteront diverses pratiques physiques, sportives et nautiques tout au long de la semaine. Ils devront se dépasser et s’adapter à leur environnement (référence au domaine 4 du socle commun « les

systèmes naturels et les systèmes techniques »).

L’espace qui nous sera réservé disposera d’une tente cuisine, d’un marabout pour les repas en cas de mauvais temps et de tentes où nous dormirons.

Les 15 jeunes devront vivre ensemble durant 5 jours consécutifs, ce qui implique la préparation des repas, les tâches ménagères mais surtout l’organisation de la vie de groupe (horaires, répartition des rôles et des responsabilités, organisation de la semaine entre activités et temps libre) pour que la semaine se passe au mieux (Domaine 3 du socle commun « apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté).

Chaque jour, des ateliers d’expression orale et corporelle seront mis en place par les animateurs sur les temps du matin. Temps privilégié où ils pourront donner leur avis, débattre, partager leurs ressentis, leurs émotions à travers leurs paroles ou leur gestes (Domaine 1 du socle commun « langages des arts et du corps »)

Les familles des jeunes seront associées au projet en amont, avant, pendant et après le séjour (implication dans la démarche, accompagnement financier et administratif …)

Au retour du séjour les familles seront invitées à partager un moment convivial afin que les jeunes leur expriment leur vécu.

camping les Dunes 426 Rte du Fort, 50460 La Hague Urville-Nacqueville 50460 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:30:00+02:00

2023-08-04T09:30:00+02:00 – 2023-08-04T23:30:00+02:00

Camping Activités nautique

Baptiste Almodovar