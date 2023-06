Séjour ados » Vosges Sensation Nature » Camping Les collieures Corcieux, 10 juillet 2023, Corcieux.

Séjour ados » Vosges Sensation Nature » 10 et 19 juillet Camping Les collieures 375 €

Ce séjour ados dans la nature vosgienne aura véritablement un esprit trappeur avec, un campement au milieu de la nature, une cuisine d’extérieur et une vie collective très riche. Des activités d’éducation à l’environnement, des randos en forêt et différentes activités de pleine nature rythmeront les journées.

L’équipe d’animation prévoit la mise en place d’un programme d’activités sportives accessibles à tous les jeunes et adaptées leurs capacités afin de leur permettre de se dépenser, de se dépasser, de découvrir de nouvelles pratiques sportives et de vivre des expériences collectives enrichissantes.

La découverte de l’environnement, de la faune et de la flore occupera aussi un temps important dans le programme, afin de permettre aux jeunes de mieux appréhender la nature, d’apprendre à l’aimer, la respecter et la proteger. Ainsi seront mise en place differentes animations EEDD, des balades et randos, et différentes rencontres avec les personnes viavant et travaillant dans cet environnement

Les jeunes seront acteurs de leurs vacances en organisant la vie quotidienne (repas, courses, règles de vie… ) et certaines activités (animations, grands jeux, veillées…).

Le séjour se déroulera dans un camping, à proximité de Gérardmer, entre montagnes et forêts. Le site offre aux jeunes des activités de pleine nature riches et variées. Les jeunes seront hébergés sous tentes mais profiteront de tout le confort dont dispose le camping.

Camping Les collieures 1, les collieures 88430 CORCIEUX Corcieux 88430 Vosges Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T10:30:00+02:00

2023-07-19T18:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:30:00+02:00

Ados nature