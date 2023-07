Evasion Landaise camping les cigales Moliets-et-Maâ, 31 juillet 2023, Moliets-et-Maâ.

Evasion Landaise 31 juillet – 4 août camping les cigales tarif journée sans majoration

L’Espace Ado’s propose, tout au long de l’année, des projets et ateliers permettant aux jeunes de se découvrir des centres d’intérêts, des compétences, des appétences, mais aussi simplement de prendre plaisir à partager avec d’autres des moments de loisirs.

L’équipe d’animation souhaite mettre en place de nouveaux projets, mais également accompagner les jeunes dans l’émergence et la mise en place de projets collectifs comme les séjours. L’objectif étant de permettre aux jeunes de découvrir l’organisation d’activité ou le montage de projet, dans toutes leurs dimensions et de de prendre conscience de la difficulté ou de la facilité à mettre des choses en place. Cela leur permet également de s’investir au sein de l’Espace Ado’s et de participer à des activités/projets dont ils sont les principaux acteurs ou initiateurs.

L’organisation de séjour est pour nous une partie intégrante de nos projets dans le cadre du développement des apprentissages de la vie en collectivité, hors domicile et hors les murs. L’implication des jeunes dans l’organisation des séjours, mais également lors de la réalisation du séjour est nécessaire pour l’épanouissement de chacun, mais également pour le bon déroulement du séjour. Les départs en séjours leur fait découvrir diverses notions comme la responsabilité, le respect, la collectivité, les compromis….

Ce séjour à Moliets et Maâ se veut à la fois ludique et sportif.

camping les cigales 2290 Avenue de l’Océan 40660 Moliets Moliets-et-Maâ 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.reolaisensudgironde.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T22:00:00+02:00

2023-08-04T08:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:00:00+02:00

Surf nature