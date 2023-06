SAINT-MALO EXPÉRIENCE Camping les Chevrets Saint-Coulomb, 8 juillet 2023, Saint-Coulomb.

SAINT-MALO EXPÉRIENCE 8 – 22 juillet Camping les Chevrets 450/550 €

Séjour 12/17 ans en gestion libre à Saint Coulomb (35).

40 places

Découverte du patrimoine et des coutumes locales, activités de plein air et sorties ludiques.

Départ et retour de la CCPM à Rue (80120).

Les horaires de départ et de retour seront communiqués aux participants en amont du séjour.

Camping les Chevrets 38 rue de la guimorais Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne

Bretagne gestion libre