JEUX’BRICOLE Camping les carolins Portbail, 24 juillet 2023, Portbail.

JEUX’BRICOLE 24 et 28 juillet Camping les carolins

Lors du séjour, les enfants réaliseront des activités autour de la nature pour leur permettre d’apprendre tout en s’amusant.

Sur une durée de 5 jours, les enfants partiront à la découverte de l’environnement qui les entours entre forêt et mer. Et notamment, a travers la création de jeux à partir d’objets naturels.

La création et la mise en place d’une boite à livres au sein du camping permet à la fois de transmettre le plaisir du livre et le goût de la lecture, mais aussi de donner un sens concret à la notion de « durabilité » (donner une seconde vie aux livres).

Camping les carolins 50780 PORTBAIL Portbail 50580 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://cantonjeunes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233526021 »}, {« type »: « email », « value »: « administratif@cantonjeunes.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T09:30:00+02:00

2023-07-28T16:30:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

Nature camping