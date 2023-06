EAU EAU EAU ! Camping les carolins Portbail, 17 juillet 2023, Portbail.

EAU EAU EAU ! 17 et 21 juillet Camping les carolins

Lors du séjour, les enfants réaliseront des activités autour du monde maritime pour leur permettre d’apprendre tout en s’amusant.

Sur une durée de 5 jours, les enfants auront des séances de paddle et de kayak, encadrées par un animateur qualifié qui leur apportera les bases de la navigation.

A travers des jeux au bord de l’eau ou dans l’eau les enfants découvrirons le milieu marin de manière ludique.

Le nettoyage du bord de mer, permettra la sensibilisation des enfants à la pollution.

Le camping des Carolins nous accueille dans son espace réservé aux groupes disposant d’un bloc sanitaire. Le groupe bénéficie d’un barnum avec tout le confort pour la cuisine et les temps calmes et l’hébergement se fait sous tentes de 3 à 4 places .Les enfants participent à l’élaboration des menus, les courses, la cuisine avec leur animateurs. Une vraie expérience de vie collective dans un camping au bord de la mer.

Camping les carolins 50780 PORTBAIL Portbail 50580 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T09:30:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

camping eau