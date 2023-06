Séjour ados Koh Lanta Camping Les bords de Creuse Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Yzeures-sur-Creuse Séjour ados Koh Lanta Camping Les bords de Creuse Yzeures-sur-Creuse, 24 juillet 2023, Yzeures-sur-Creuse. Séjour ados Koh Lanta 24 – 28 juillet Camping Les bords de Creuse Les participants au séjour sont issus de la Communauté de communes Loches Sud Touraine, donc habitants en ZRR. La collectivité s’attache à assurer un tarif social, selon le quotient familial des familles (soit entre 2.50 € et 17 € par jour). Camp sur la thématique « Koh-Lanta ».

• Les ados seront répartis en deux « Tribus », différenciés par des bandanas. Les tribus auront un animateur référent et son emplacement de camping.

• Les ados s’affronteront sur des épreuves physiques, artistiques et intellectuelles, pour gagner des « conforts » d’équipe.

• Réunion tous les soirs qui auront une double entrée :

– 1 inhérente à la vie de camp pour la régulation du groupe

– 1 selon la thématique, qui conclura la journée par une « cérémonie » d’échanges de participants, récompensant les vainqueurs du jour

Découverte, pour les jeunes, d'une partie du territoire. Camping Les bords de Creuse rue du Pont 37290 Yzeures-sur-Creuse

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T20:30:00+02:00

