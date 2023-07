Séjour au festival d’Avignon Camping Les Avignons, Villeneuve-lès-Avignon, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, 17 juillet 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

Séjour au festival d’Avignon 17 – 21 juillet Camping Les Avignons, Villeneuve-lès-Avignon, 30400 QF + de 1500 : 200€, QF de moins de 1499 : 75€.

L’objectif principal de ce séjour est de faire découvrir les arts du spectacle aux jeunes accueillis, pour qu’ils puissent réinvestir les compétences découvertes dans leur vie quotidienne.

Ces arts pratiqués durant le séjour ont comme objectif pédagogique de permettre la prise de confiance en soi, apprendre à s’exprimer en public, aider le jeune à la libre expression de lui-même en instaurant un cadre sécurisant et bienveillant. Nous veillerons à ce que chaque jeune ait la possibilité de s’exprimer quand il le ressent en proposant plusieurs outils et méthodes d’expression.

Pour cela le séjour est organisé à Villeneuve-Lès-Avignon (« off » du festival) pour pouvoir être directement au cœur des arts de la scène. Nous irons au festival d’Avignon pour que les jeunes puissent découvrir/redécouvrir ce que sont les différents métiers des arts de la scène.

Camping Les Avignons, Villeneuve-lès-Avignon, 30400 Chemin de saint Honoré, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 43 48 52 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@mptpetitcharran.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:00:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

Théâtre Vie quotienne