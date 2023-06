Bienvenue à Bezinghem (12/15 ans) camping les aulnes Bezinghem, 31 juillet 2023, Bezinghem.

Bienvenue à Bezinghem (12/15 ans) 31 juillet – 4 août camping les aulnes A partir de 20 €

– Du 31 juillet au 04 août pour les 12/15 ans, sous tentes

À Marquise, il s’agit de développer une dynamique collective permettant d’améliorer l’environnement éducatif et la réussite pour les jeunes.

Pour cela 3 objectifs principaux :

❖ Developper l’autonomie et la prise d’initiative chez le jeune

* En leur donnant des responsabilités

* En lui offrant la possibilité de faire des choix et d’assumer la conséquence de ses propres choix

* En développant sa confiance en lui

❖ Favoriser la cohésion du groupe

*en développant les jeux de coopération

*en assistant sur l’importance de l’esprit d’équipe et du groupe

*en les amenant au respect de l’autre dans son individualité, son intégrité et ses différences

*en développant en eux une attitude responsable envers eux-mêmes et les autres

❖ Faciliter l’accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs

*En leur offrant un programme avec des activités variées.

camping les aulnes 62650 Bezinghem

