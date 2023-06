La montagne, ça vous gagne ! Camping Les 4 saisons Asasp-Arros Asasp-Arros Catégories d’Évènement: Asasp-Arros

Pyrénées-Atlantiques La montagne, ça vous gagne ! Camping Les 4 saisons Asasp-Arros, 24 juillet 2023, Asasp-Arros. La montagne, ça vous gagne ! 24 – 28 juillet Camping Les 4 saisons 250 Les Pyrénées… La montagne, les randonnées à découvrir en milieu montagnard, l’air frais et les petits coins de nature à découvrir chaque jour, c’est ça dont nous allons nous régaler pendant 5 jours! Chaque journée sera rythmée par une ou plusieurs activités sportives en pleine nature. Ce séjour est donc un très bon moyen pour valoriser le sport. Les différentes activités sportives prévues vont permettre aux jeunes de se défouler, de mettre au profit du groupe ces compétences, d’en acquérir de nouvelles. Ce séjour va aussi être un levier pour découvrir ce milieu naturel montagnard à travers des randonnées, des jeux sur l’environnement. Il a aussi vocation à recréer une dynamique collective par le vivre ensemble. Camping Les 4 saisons Asasp Asasp-Arros 64660 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@minies-csc86.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 11 Age max 14

