Chantier de Jeunes 31 juillet – 5 août Camping les 3 chênes

Pour Escalado, un chantier doit reposer sur la notion de travail bénévole. Cet engagement et la valorisation ne se traduisent bien évidement pas par un rapport marchand mettant l’argent comme une fin en soi.

Il s’agit bien d’une démarche libre, désintéressée et altruiste qui trouve contrepartie dans le partage, l’échange, la rencontre, l’apprentissage technique et la valorisation dans la satisfaction d’avoir œuvré dans un projet d’intérêt général.

Cette semaine de chantier sera en partenariat avec l’association Les alcidés.

Au-delà des temps de vie collectives et ludiques, le chantier consiste à la fabrication d’une volière pour accueillir les oiseaux sauvages nécessitant des soins.

Camping les 3 chênes Pornichet Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:30:00+02:00

2023-08-05T08:30:00+02:00 – 2023-08-05T15:00:00+02:00

