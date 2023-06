Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Poses Camp ados de Willems camping lery-poses Poses, 9 juillet 2023, Poses. Camp ados de Willems 10 – 21 juillet camping lery-poses Départ en bus uniquement de Willems le 8 juillet au matin. Tarif unique du séjour : 351.29€ Le Camp ados de Willems est un Séjour de Vacances organisé par la Mairie de WILLEMS. Le thème du séjour est la découverte de la région rouennaise, grâce à la pratique d’activités sportives et de visites culturelles. Ce séjour de vacances est déclaré à la Direction Régionale de la Jeunesse et des sports de la cohésion sociale sous le numéro 0590245SV000622 Le séjour se déroulera ainsi : Départ de Willems en bus le 8 juillet au matin pour une arrivée en début d’apres midi au Camping de Lery-Poses, 11 route de Saint Pierre 27740 Poses. Départ de Lery-Poses le 21 juillet en début d’apres midi pour une arrivée en fin d’après-midi à Willems Le séjour est ouvert aux jeunes né(e)s en 2007, 2008, 2009 et 2010. L’inscription est réservée aux jeunes willémois du 17 mars au 30 juin 2023. L’inscription est validée lors de la remise de la fiche d’inscription et de la fiche sanitaire au responsable du Club Ados de Willems. Le coût du séjours est de 351,29€. L’équipe pédagogique est constituée d’un Directeur BAFD et surveillant de baignade, de deux animateurs diplômés BAFA . Nous séjournerons en tentes, deux ados en tentes 3 personnes, les adultes, une tente chacun. Nous avons 2 grandes tentes marabout. Les ados, avec l’aide des adultes, préparent les repas, font la vaisselle, et lavent leur linge. camping lery-poses 11 route de Saint Pierre 27740 Poses Poses 27740 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « stephane.khiari@willems.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Sports de nature visites culturelles

