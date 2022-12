SEJOUR MER-MONTAGNE 11/14 ANS Camping « L’Equinoxe », 11 juillet 2022, Argelès-sur-Mer.

SEJOUR MER-MONTAGNE 11/14 ANS 11 – 15 juillet

Selon QF des familles : TA 35€ TB65€ TC100€ TD140€ TE170€ TE180€. Ils comprennent l’ensembles des prestations, transport inclus gérés par la collectivités.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap intellectuel;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique ii;vi;hi;pi

Camping « L’Equinoxe » Route du Littoral 66701 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie

Etat des lieux :

Afin de diversifier ses actions mais aussi et surtout pour répondre à la demande des familles, le service Enfance/Jeunesse de la Communauté de communes Sor et Agout, par le biais de ses accueils de loisirs, organise sur toutes les périodes de vacances des séjours à thème de 5 jours et 4 nuits.

Cette année nous proposons aux enfants âgés de 8 à 10 ans un séjour du 11 au 15 juillet 2022 en camping sous tente à Argelès-Sur-Mer.

Les activités sont variées, à dominante sportives, nautiques, elles sont également axées autour de la connaissance et du respect de l’environnement, découverte du milieu naturel et protection de la biodiversité. Ce séjour est un séjour autonome où les enfants sont acteurs des temps de vie quotidienne aux côtés des animateurs.

Chaque séjour ou mini camp intercommunal est constitué de 16 enfants.

L’environnement :

Au cœur du pays catalan, à 20 minutes de Perpignan et de la frontière espagnole, au pied des Pyrénées et au bord de la mer Méditerranée, la ville d’Argelès-sur-Mer, chef-lieu d’un canton rassemblant 8 communes au pied du massif des Albères, est l’une des plus prisées de la côte catalane.

Descriptif du séjour :

Le groupe :

Le groupe sera composé de 16 enfants âgés de 11 à 14 ans. Les jeunes sont issus de la Communauté de Communes Sor et Agout (81).

L’équipe d’animation est composée de 2 animateurs, deux permanents du service enfance jeunesse expérimentés et diplômés d’un BPJEPS LTP et d’un BPJEPS APT + BSB.

L’hébergement :

Nous logerons sous tentes au camping « L’Equinoxe» (3 étoiles). Entre mer et montagnes, la ville d’Argelès-sur-mer est située dans le département des Pyrénées-Orientales, au centre de la Plaine du Roussillon à quelques kilomètres au sud de Perpignan.

Le transport :

Le transport jusqu’à Argelès s’effectuera en minibus appartenant à la CCSA. Ces véhicules permettent à la fois les transferts entre le lieu de séjour et la base de loisirs de la CCSA, mais aussi pour une plus grande mobilité, autonomie pour les activités, les achats alimentaires etc…

Les Colos apprenantes :

Le séjour sera labellisé “Colos apprenantes”,

L’opération vacances apprenantes a pour objectif de répondre aux besoins d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après la période de confinement qu’a connu notre pays. Les enfants et les jeunes doivent se voir proposer une offre d’activités spécifique et renouvelée. C’est pour cela que l’équipe pédagogique du séjour préparera et animera des activités adaptées à leurs besoins de partir en vacances tout en répondant à leurs besoins psychologiques et cognitifs en toute sécurité.

Objectifs pédagogiques du séjour :

– Permettre aux enfants / aux jeunes de vivre des temps de séjours durant les périodes de vacances.

– Amener l’enfant / le jeune à découvrir des pratiques variées en milieu naturel.

– Développer l’autonomie du jeune.

– Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion progressive avec des questionnements oraux ou écrits, la mise en œuvre et la confrontation aux points de vue des autres.

– Travailler les compétences fondamentales à la réussite : compréhension de textes lus par les enfants ou adolescents ou qui leur ont été lus ; expression de leurs pensées à l’oral et à l’écrit dans une langue correcte et claire

Objectifs opérationnels :

– Permettre aux jeunes de partir en vacances.

– Proposer un séjour de jeunes au bord de la mer.

– Découvrir la pratique d’activités de plein air / montagne.

– Responsabiliser les jeunes au respect du matériel et des locaux.

Dans le cadre du dispositif des « Colos Apprenantes », une attention particulière sera portée sur les contenus abordés avec les jeunes. La thématique de Sport et Nature est prédominante sur ce séjour.

Pratique d’une activité physique et sportive dans un cadre naturel, respect de la biodiversité, connaissance du milieu qui nous entoure … Des veillées à dominantes « jeux de connaissances » permettront à l’équipe de sensibiliser les jeunes à ces axes-là et vont leur apporter des connaissances qui pourront être restituées lors des activités sur le terrain.

Des temps de paroles et de débats seront mis en places afin que chacun puisse s’exprimer, trouver sa place au sein du groupe. Cela permettra également à l’équipe de pouvoir évaluer la portée des actions menées.

Durant le séjour, une attention particulière sera donnée sur l’autonomie des jeunes : il faut qu’ils puissent être acteurs de leur séjour, intégrer le fonctionnement, les règles, les libertés qui leurs seront laissées. Tout cela fera l’objet d’un contrat moral passé entre l’équipe d’animation et les jeunes, basé sur la confiance, le contrôle.

De plus l’autonomie se retrouvera dans l’implication des jeunes aux taches de la vie quotidienne : vaisselle, préparation des repas … adapté de façon à respecter toutes les contraintes sanitaires.

Modalités de fonctionnement des équipes :

Le directeur est garant du projet pédagogique, il le présente à l’ensemble de l’équipe d’animation. Il veillera à sa bonne mise en œuvre, au suivi des objectifs fixés en amont et au bon fonctionnement du séjour.

L’animateur est responsable de son groupe de jeunes tout au long de la journée. Il doit assurer une sécurité morale, physique et affective du jeune. Il faut mettre l’enfant en confiance et gagner son respect afin qu’il puisse nous le rendre. Loin du schéma familial c’est aussi un moyen pour qu’il se sente bien pendant le séjour.

Les encadrants seront en contact régulier avec le responsable des séjours et les directeurs des accueils de loisirs, un retour journalier leur sera fait, ils pourront ainsi faire suivre les informations aux familles.

Les modalités de participation des mineurs:

Conformément aux modalités d’accueils inscrites au projet éducatif, tout enfant âgé de 11 à 14 ans souhaitant participer au séjour mer à Argelès-sur-Mer, doit remplir un dossier de renseignements (fiches de renseignements, fiches sanitaires…)

Cette inscription est ouverte en priorité aux enfants du territoire de la Communauté de communes Sor et Agout. Si nous restons sur une véritable mixité sociale dans la proposition de séjours pour les jeunes, nous veillons à ce que les familles les plus modestes et/ou dont les enfants ne sont jamais partis en séjour puissent avoir une accessibilité privilégiée.

La tarification des séjours se fait en fonction du quotient familial (voir grille des tarifs en annexe). Une ligne « colos apprenantes » prenant en compte l’aide de l’Etat a été mise en place afin de favoriser cette accessibilité à tous.

Les Repas :

L’équipe pédagogique sera garante de la qualité des repas (menus variés et équilibrés, respect des conditions d’hygiène réglementaires…) et de leur bon déroulé. De plus, elle mettra en place un repas “diététique” au cours de la semaine pour répondre aux objectifs des colos apprenantes.

Un planning de roulement sera mis en place afin que chaque jeune participe à l’élaboration des repas au cours du séjour.

Les repas spéciaux seront pris en compte (PAI, repas végétariens, sans porc, etc…).

Les enfants participeront au choix des menus et aideront les animateurs pour les achats alimentaires.

Les modalités d’activités :

Gestion du temps :

Les enfants sont acteurs de leurs vacances, ils auront des moments afin de mettre en place leurs idées et leurs envies. Les animateurs seront à leur écoute et respecteront leur droit de ne pas vouloir faire les activités proposées. Durant les journées, des temps libres seront mis en place pour pouvoir respecter les envies de chacun (repos, flâner, activités entre eux).

L’hygiène corporelle et vestimentaire est primordiale et nécessite une attention particulière. Les animateurs veilleront au brossage des dents après les repas, à la toilette du soir.

Ils seront garants du bon déroulement du temps des douches afin d’assurer en veillant scrupuleusement au respect de l’intimité et de la pudeur des jeunes.

Afin de favoriser le développement de leur autonomie, les jeunes seront responsables de la gestion de leurs affaires tout en étant épaulés par les animateurs qui assureront un accompagnement individualisé et flexible.

planning de la semaine joint en annexe

Évaluation :

L’équipe pédagogique évaluera le ressenti des enfants sur l’ensemble du séjour. Cette évaluation sera un moyen essentiel pour l’équipe de se remettre en question sur les objectifs qu’elle s’était fixée.

Il est important que les jeunes puissent verbaliser ce ressenti afin de les amener à développer leur esprit critique.

L’évaluation s’effectuera tout au long du séjour sous forme ludique ou de discussion (débats, échanges).

L’évaluation quantitative (quantité, nombre) :

Évaluation de la mobilisation du groupe autour des activités, en obtenant l’adhésion de tout ou partie du groupe.

Un tableau d’évaluation formalisé et adapté aux jeunes pour quantifier et interpréter leur participation sera mis en place.

L’évaluation qualitative (qualité):

L’ensemble des éléments recueillis au fil des restitutions de journées permettra de traiter les informations et d’en dégager une évaluation axée sur plusieurs aspects qualitatifs :

● L’impact du type d’activité sur les enfants

● La capacité à développer du lien durant le séjour

● L’impact sur le groupe

● Le ressenti de l’équipe/ des enfants

● La capacité à mobiliser l’ensemble des enfants

● L’intérêt des activités Proposées

Les outils :

● Réunions formelles et informelles: enfants/animateurs Animateurs/animateurs Animateurs/directeur Parents/équipe

● Bilan régulier et réunions de régulation

● Tableau de bilan (compte rendu, difficultés, réactions des enfants…)

● Retour individuel, par groupe, collectif

● Observations régulières

Le directeur du séjour, chargé du suivi sanitaire est aussi le référent covid- 19.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T07:30:00+02:00

2022-07-15T19:58:00+02:00