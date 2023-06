Sur les rives du Lot Camping Le Terriol Cajarc, 22 juillet 2023, Cajarc.

Le camping Le Terriol est situé dans la petite ville de Cajarc. Respectueux de la nature et de l’environnement, le camping le Terriol est surplombé de falaises et à quelques mètres de la rivière du Lot. Le camping est à 250 mètres du Bourg de Cajarc, petite ville au cœur du parc naturel régional des causes du Quercy labellisé Géoparc Mondial par l’UNESCO.

→ Notre campement sera établi en gestion libre sur 4 emplacements avec électricité prévus pour accueillir 14 personnes. Il sera composé de 7 tentes enfants, 2 tentes animateurs, 1 tente pharmacie, de 2 tonnelles pour l’espace restauration avec 7 tables et 27 chaises, d’une tente cuisine avec 2 armoires étanches pour stocker les denrées alimentaires et le matériel de cuisine, un plan de travail pour installer la plancha et 2 réfrigérateurs équipés de thermomètre

Camping Le Terriol 46160 CARJAC Cajarc 46160 Lot Occitanie

