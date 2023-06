Séjour éducatif environnement et écocitoyenneté à Mimizan Camping le tatiou Bias, 24 juillet 2023, Bias.

Séjour éducatif environnement et écocitoyenneté à Mimizan 24 – 28 juillet Camping le tatiou Le prix du séjour est calculé en fonction du quotient familial des familles :

QF 1 : 50 €

QF 2 : 70 €

QF 3 : 90€

Ce séjour de cinq jours s’adresse aux jeunes âgés entre 11 et 17 ans et sera pour eux une expérience de vie commune enrichissante et stimulante.

Encadrés par des animateurs socioculturels diplômés et avec le soutien de nombreux partenaires, l’objectif de ce séjour est de permettre aux enfants de vivre des vacances propices au renforcement de leurs acquis culturels et scolaires tout en vivant des moments joyeux d’activités sportives et ludiques de pleine nature.

Ce séjour se déroule sur le littoral Landais à Mimizan. Hébergés sous tentes, vos enfants participeront à toutes les taches de la vie quotidienne (Courses, cuisine, rangement, gestion du budget…), une occasion pour eux d’apprendre à être davantage autonome et de s’investir pleinement dans une aventure collective.

Ce séjour est construit en partenariat avec l’association Surf Insertion et l’Office National des Forêts (ONF) autour de la découverte du patrimoine naturel des Landes et de l’écosystème de la Dune littoral. Vos enfants participeront à des ateliers d’éducations à l’environnement au cours duquel ils seront les acteurs privilégiés de la préservation d’un espace naturel en fragilité.

Ils pourront également participer à des activités sportives de pleine nature avec des initiations au Surf, au Paddle et des balades en canoë.

Ce séjour sera pour vos enfants nous l’espérons une expérience humaine enrichissante dont ils ressortiront renforcés dans leur compétence, leur savoir-faire et leur savoir-être.

