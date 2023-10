SOIRÉE FRANCO-ANGLOPHONE : JEUX DE SOCIÉTÉ Camping Le Serpolin Cléré-sur-Layon, 17 novembre 2023, Cléré-sur-Layon.

Cléré-sur-Layon,Maine-et-Loire

Soirée organisée par la commission franco-anglophone de l’office de tourisme..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 23:00:00.

Camping Le Serpolin

Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Evening organized by the French-English committee of the tourist office.

Velada organizada por el comité franco-inglés de la Oficina de Turismo.

Abendveranstaltung, die von der englischsprachigen und französischsprachigen Kommission des Fremdenverkehrsamtes organisiert wird.

