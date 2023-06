Aroéven – Jur’Aventures – 11/14 ans – été 2023 Camping Le salins Les Bains Allonnes, 15 juillet 2023, Allonnes.

Aroéven – Jur’Aventures – 11/14 ans – été 2023 15 – 22 juillet Camping Le salins Les Bains 525,00 € (Départ Nancy), 545,00 € (Départ Metz), 450,00€ (sur place)

Une multitude d’activités terrestres ou nautiques t’attendent dans le Jura, sur un site exceptionnel permettant de découvrir l’environnement et le patrimoine à travers des activités variées ludiques à caractère sportif, environnementales, agrémentées également par des visites culturelles !

ACTIVITES :

> Canoë-Kayak

> Spéléologie

> VTT

> Randonnées (possibilité de bivouac)

> Baignades

> Grands jeux et veillées

CADRE DE VIE : Le gîte la Gentiane surplombe un vaste paysage de collines recouvertes de forêt. Les deux étages supérieurs sont réservés aux chambres et sanitaires, alors que les pièces de vie (cuisine, salle à manger) sont au rez-de chaussée. La salle principale s’ouvre sur la pelouse par de larges baies vitrées. La structure dispose de 11 chambres de 2 à 4 couchages équipées de lits simples et de lits superposés. Les sanitaires (lave-mains, WC, douches) sont en nombre suffisant, ils sont répartis sur les paliers, voire même dans certaines chambres.

EQUIPE D’ANIMATION : L’équipe d’encadrement sera composée de 4 animateur.ice.s diplômé.e.s et stagiaires ainsi que d’un.e directeur.ice diplômé.e, tous seront à même de partager leurs savoir-faire au profit des enfants et des adolescents.

FORMALITÉ :

Certificat d’aisance aquatique.

Séjour mixte :

Ouvert aux sourds, malentendants et entendants : les séjours mixtes représentent une grande aventure humaine, en donnant la possibilité à de jeunes sourds et à de jeunes entendants de développer le sens du partage, la solidarité et la sensibilisation au fait que nous pouvons vivre ensemble malgré nos différences.

Les Aroéven organisent depuis 70 ans des colonies de vacances et des classes de découvertes, en lien étroit avec des enseignants et en partenariat avec l’Education Nationale

Retrouvez le projet éducatif et les séjours scolaires sur le site www.aroeven.fr

Camping Le salins Les Bains 2 avenue Charles De Gaulle Allonnes 39110 Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

