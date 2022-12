SEJOUR MER ADOS Camping le Roussillonnais, 19 juillet 2021, Argelès-sur-Mer.

Selon QF des familles : TA 35€ TB65€ TC100€ TD140€ TE170€

1/ Introduction.

Etat des lieux :

Afin de diversifier ses actions mais aussi et surtout pour répondre à la demande des familles, le service Enfance/Jeunesse de la Communauté de communes Sor et Agout, par le biais de ses accueils de loisirs, organise sur toutes les périodes de vacances des séjours à thème de 5 jours et 4 nuits.

Cette année nous proposons aux enfants âgés de 11 à 13 ans un séjour du 19 au 23 juillet 2021 en camping sous tente à Argelès-Sur-Mer.

Les activités sont variées, à dominante sportive, nautique,… et les jeunes ont à charge la réalisation des courses, la préparation des repas, la vaisselle… avec les animateurs.

Chaque séjour ou mini camp intercommunal est constitué de 16 enfants/jeunes .

L’environnement :

Au cœur du pays catalan, à 20 minutes de Perpignan et de la frontière espagnole, au pied des Pyrénées et au bord de la mer Méditerranée, la ville d’Argelès-sur-Mer, chef-lieu d’un canton rassemblant 8 communes au pied du massif des Albères, est l’une des plus prisées de la côte catalane. La qualité de son environnement entre mer et montagne et la diversité de ses activités en font une destination privilégiée.

On y découvre une vaste plage de sable de 7 km et le massif des Albères qui domine le paysage. La présence de postes de secours garantissent une sécurité optimale lors des baignades.

En front de mer, un bois de pins de 12 ha et une promenade arborée de 3 km. Au sud, en direction de Collioure, nous retrouvons le port d’Argelès et les jolies criques de Portells et de l’Ouille, trait d’union avec la côte rocheuse.

Le village atypique conjugue art de vivre, tourisme vert et plaisirs balnéaires.

Avec ses jolies ruelles, son marché traditionnel, son artisanat et ses fêtes, la ville offre son décor inattendu au pied des Pyrénées, au milieu des vignes et des villages.

2/ Descriptif du séjour :

Le groupe :

Le groupe sera composé de 16 jeunes âgés de 11 à 13 ans. Les jeunes seront majoritairement issus de la Communauté de Communes Sor et Agout (81).

L’équipe d’animation sera composée de 3 animateurs.

L’hébergement :

Nous logerons sous tentes au camping « Le Roussillonnais » (3 étoiles). Entre mer et montagnes, la ville d’Argelès-sur-mer est située dans le département des Pyrénées-Orientales, au centre de la Plaine du Roussillon à quelques kilomètres au sud de Perpignan.

Le transport :

Le transport jusqu’à Argelès s’effectuera en bus. Il sera pris en charge par la CCSA. Un trafic appartenant à la CCSA sera aussi mis à disposition pour l’intégralité du séjour pour pouvoir faire les courses et matériels uniquement.

4/ Les Colos apprenantes :

Le séjour sera labellisé “Colos apprenantes”,

L’opération vacances apprenantes a pour objectif de répondre aux besoins d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après la période de confinement qu’a connu notre pays. Les enfants et les jeunes doivent se voir proposer une offre d’activités spécifique et renouvelée. C’est pour cela que l’équipe pédagogique du séjour préparera et animera des activités adaptées à leurs besoins de partir en vacances tout en répondant à leurs besoins psychologiques et cognitifs en toute sécurité.

5/ Les objectifs du séjour :

Favoriser l’autonomie • Investir le jeune dans les tâches quotidiennes (courses, repas, ménage …)

• Responsabiliser le jeune dans la gestion de ses affaires personnelles

Favoriser la compréhension du monde/l’apprentissage • Sensibiliser le jeune à l’écologie

(mise en place du tri des déchets)

• Sensibiliser l’enfant à la citoyenneté

(débats collectifs)

Favoriser la découverte • Permettre la découverte d’un nouvel environnement

(découverte de la baignade en mer)

• Rendre possible la découverte de nouvelles pratiques

(initiation aux activités nautiques)

6 / Le fonctionnement/l’organisation :

Les modalités de fonctionnement des équipes :

Les encadrants seront en contact régulier avec les directeurs des accueils de loisirs, un retour journalier leur sera fait, ils pourront ainsi faire suivre les informations aux familles.

Les modalités de participation des mineurs:

Conformément aux modalités d’accueils inscrites au projet éducatif, tout enfant âgé de 11 à 13 ans souhaitant participer au séjour mer à Argelès-sur-Mer, doit remplir un dossier de renseignements (fiches de renseignements, fiches sanitaires…)

Cette inscription est ouverte en priorité aux jeunes du territoire de la Communauté de communes Sor et Agout.

La tarification des séjours se fait en fonction du quotient familial (voir grille des tarifs en annexe).

De plus, le nombre de jeunes est limité à 16 pour ce séjour.

Les Repas :

L’équipe pédagogique sera garante de la qualité des repas (menus variés et équilibrés, respect des conditions d’hygiène réglementaires…) et de leur bon déroulé. De plus, elle mettra en place un repas “diététique” au cours de la semaine pour répondre aux objectifs des colos apprenantes.

Un planning de roulement sera mis en place afin que chaque jeune participe à l’élaboration des repas au cours du séjour.

Les repas spéciaux seront pris en compte (PAI, repas végétariens, sans porc, etc…).

Les enfants participeront au choix des menus et aideront les animateurs pour les achats alimentaires.

Les modalités d’activités :

Gestion du temps :

Les jeunes sont acteurs de leurs vacances, ils auront des moments afin de mettre en place leurs idées et leurs envies. Les animateurs seront à leur écoute et respecteront leur droit de ne pas vouloir faire les activités proposées. Durant les journées, des temps libres seront mis en place pour pouvoir respecter les envies de chacun (repos, flâner, activités entre eux, …).

L’hygiène corporelle est primordiale et nécessite une attention particulière. Les animateurs veilleront au brossage des dents après les repas, à la toilette du soir.

Ils seront garants du bon déroulement du temps des douches afin d’assurer en veillant scrupuleusement au respect de l’intimité et de la pudeur des jeunes.

Afin de favoriser le développement de leur autonomie, les jeunes seront responsables de la gestion de leurs affaires tout en étant épaulés par les animateurs qui assureront un accompagnement individualisé et flexible.

La gestion de l’argent de poche :

L’argent de poche sera confié aux animateurs tout au long du séjour. Le directeur en sera le garant. Il sera restitué aux jeunes dans son intégralité sur les temps permettant des achats, favorisant ainsi l’accès à l’autonomie en garantissant une certaine gestion de leur budget tout en les préservant d’éventuelles pertes et/ou débordements.

7/ Journée type du séjour :

HEURES ACTIONS

7h30-8h00 Réveil

8h-8h45 Déjeuner

9h-12h Activité

12h30-14h Repas du midi

14h-16h Activité

16h-18h Plage

18h-19h30 Temps libre + douche

19h30-20h30 Repas du soir

20h30-22h Veillée

22h-22h30 Coucher

8) planning de la semaine joint en annexe

9/ Évaluation :

L’équipe pédagogique évaluera le ressenti des jeunes sur l’ensemble du séjour. Cette évaluation sera un moyen essentiel pour l’équipe de se remettre en question sur les objectifs qu’elle s’était fixés.

Il est important que les jeunes puissent verbaliser ce ressenti afin de les amener à développer leur esprit critique.

L’évaluation s’effectuera tout au long du séjour sous forme ludique ou de discussion (débats, échanges).

L’évaluation quantitative (quantité, nombre) :

Évaluation de la mobilisation du groupe autour des activités, en obtenant l’adhésion de tout ou partie du groupe.

Un tableau d’évaluation formalisé et adapté aux jeunes pour quantifier et interpréter leur participation sera mis en place.

L’évaluation qualitative (qualité):

L’ensemble des éléments recueillis au fil des restitutions de journées permettra de traiter les informations et d’en dégager une évaluation axée sur plusieurs aspects qualitatifs :

● L’impact du type d’activité sur les jeunes

● La capacité à développer du lien durant le séjour

● L’impact sur le groupe

● Le ressenti de l’équipe/ des jeunes

● La capacité à mobiliser l’ensemble des jeunes

● L’intérêt des activités Proposées

Les outils :

● Réunions formelles et informelles: jeunes/animateurs Animateurs/animateurs Animateurs/directeur Parents/équipe

● Bilan régulier et réunions de régulation

● Tableau de bilan (compte rendu, difficultés, réactions des enfants…)

● Retour individuel, par groupe, collectif

● Observations régulières

La directrice du séjour, chargée du suivi sanitaire est aussi la référente covid- 19. ..détail des mesures dans le protocole sanitaire



