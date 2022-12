« VAMOS A LA PLAYA » CAMPING « LE RAZAY », 11 juillet 2022, Saint-Sébastien.

« VAMOS A LA PLAYA » 11 – 15 juillet CAMPING « LE RAZAY »

170

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CAMPING « LE RAZAY » Route du Razay 44420 PIRIAC SUR MER Saint-Sébastien 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ce séjour est basé sur la découverte d’activités nautiques, la pratique du camping, des activités à la fois de loisirs, culturelles mais aussi éducatives avec une sensibilisation au développement durable et à la transition écologique. Grâce aux compétences et la créativité de l’équipe d’animation, (étudiant en écologie/biologie, passionnés de Nature, férus de l’environnement, joueurs invétérés) cette thématique sera abordée de manière ludique et colorée, avec au programme, des grands jeux type « Escape Game » sur la biodiversité, de la compétition grâce à des grands quizz sur l’écologie.

L’environnement du séjour sera également mis à l’honneur avec une sortie nocturne dans un labyrinthe de maïs, ou encore de la découverte de la faune et la flore locale et du ramassage de déchets sur sentier des douaniers.

Dans l’effort, l’équipe prévoit également, du réconfort ! avec des activités nautiques, type Paddle, bouées tractées, marché nocturne, détente à la plage, fête foraine, et bien d’autres… Mais il faudra être patients ! on y travaille…

L’objectif principal étant de faire passer un superbe séjour à les enfants !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T10:00:00+02:00

2022-07-15T17:00:00+02:00