Vamos à la playa camping le Razay Fol74 Saint-Sébastien, 21 août 2023, Saint-Sébastien.

Vamos à la playa 21 – 25 août camping le Razay Fol74 Un tarif est appliqué en fonction du quotient familial. 97.5€ pour les quotients inférieurs à 400 à 150€ pour les quotients supérieurs à 1600

Tu as envie de t’évader avant la reprise scolaire, de passer de bons moments, de rencontrer de nouveaux amis et entretenir ta forme physique ? Ce séjour est fait pour toi.

Chaque jour l’équipe prposera une petit séance de remise en forme pour démarrer la journée (courir et/ou marcher le long de la plage, jeux sportifs..) Ces activités sont un excellent moyen d’allier détente et bienfaits d’une activité physique ! Nous enjamberons aussi nos vélos pour faire des balades sur les pistes cyclables aménagées.

Pour celles et ceux qui veulent profiter de la mer, plusieurs baignades sportives te seront proposées au cours du séjour ! Tu apprendras à gérer ta glisse, affronter les vagues et rester en équilibre dans un cadre unique que t’offre la grande bleue lors d’une séance de Paddle.

L’équipe d’animation te proposera aussi de nombreux jeux collectifs, des parties de beachvolley sur la plage et aussi plein d’autres surprises !

camping le Razay Fol74 Saint Sébastien 44420 Piriac sur mer Saint-Sébastien 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T10:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00

