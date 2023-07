AQUAGYM Camping le pré Morjal Ispagnac, 18 juillet 2023, Ispagnac.

Ispagnac,Lozère

Tous les mardis et jeudi, séance d’aquagym à la piscine. Pensez à réserver votre place ! ….

2023-07-18 fin : 2023-07-18 20:00:00. EUR.

Camping le pré Morjal Le Bleymard – Route du Mont Lozère

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie



Every Tuesday and Thursday, aquagym session at the pool. Remember to reserve your place! …

Todos los martes y jueves, sesión de aquagym en la piscina. ¡No olvides reservar tu plaza!

Jeden Dienstag und Donnerstag Wassergymnastik im Schwimmbad. Denken Sie daran, Ihren Platz zu reservieren! …

Mise à jour le 2023-07-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes