Séjour Sport et nature 30 juillet – 4 août Camping Le Point de Vue 400

À L’AVENTURE POUR UN SÉJOUR EN PLEINE NATURE ET LES PIEDS DANS L’EAU!

Aux abords du lac, tu découvriras les joies d’être en pleine nature tout en profitant du lac de Guerlédan, sa plage et ses activités.

Au cours du séjour, nous te proposons une immersion en plein cœur de la Bretagne. Deux activités seront proposées par deux prestataires : parcours dans les arbres au Parc Aventure de Guerlédan et canoë-kayak sur le lac. Ces activités pourront être modifiées par le prestataire.

Tout au long de la semaine, tu pourras également participer à des grands jeux, veillées et autres animations en lien avec la nature et la survie dont l’équipe d’animation a le secret. Tu pourras également proposer tes idées et tes envies afin que tes vacances soient les meilleures.

Nous t’attendons pour vivre de belles aventures au grand air.

Camping Le Point de Vue 104 rue du lac Guerlédan 22530 Mûr-de-Bretagne Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T17:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:00:00+02:00