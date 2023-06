A LA DECOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE camping le pigeonnier Saint-Crépin-et-Carlucet Saint-Crépin-et-Carlucet Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Crépin-et-Carlucet A LA DECOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE camping le pigeonnier Saint-Crépin-et-Carlucet, 17 juillet 2023, Saint-Crépin-et-Carlucet. A LA DECOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE 17 – 21 juillet camping le pigeonnier sur inscription – le séjour se déroulera en Dordogne, où les enfants s’initieront à des pratiques de leurs ancetres de la prehistoire.

Ils partiront à la découverte de ce nouveau territoire, en devenant explorateurs du patrimoine et de son histoire camping le pigeonnier 24590 st crepin carlucet Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0668668780 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 6 Age max 12

