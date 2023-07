Les sciences de la nature, des entrailles de la terre au firmament! Camping le petit Pyrénéen Le Mas-d’Azil, 21 août 2023, Le Mas-d'Azil.

Les sciences de la nature, des entrailles de la terre au firmament! 21 – 25 août Camping le petit Pyrénéen Cotisation de 10€ de 5€ à 70€ la semaine en fonction du QF

Séjour du 21 au 25 Aout avec 12 jeunes de 8 à 10ans en hébergement sous tentes en camping au Mas d’azil (09).

Séjour sur la thématique des sciences de la nature « de la terre au ciel » encadrés par 1 directrice BAFD (animatrice CLAS) + 1 animateur BAFA avec des compétences scientifiques et numériques.

Alternance d’animations proposées par l’équipe d’animation (création herbier, randonnées) ET découverte de l’observatoire astronomique de Sarabat, visite de la grotte du mas d’azil et du musée Xploria, Ateliers avec un souffleur de verre.

Camping le petit Pyrénéen mas d'Azil Le Mas-d'Azil 09290 Ariège Occitanie

Sciences activités de pleine nature