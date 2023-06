Séjour « Aux délices du Gers » Camping Le Pardaillan Gondrin, 17 juillet 2023, Gondrin.

Séjour « Aux délices du Gers » 17 – 21 juillet Camping Le Pardaillan 400€ par enfant pour 1 séjour

Gondrin est un petit village du Gers, niché au milieu des vignes au pays d’armagnac.

Parcouru de chemins de randonnées, d’un circuit VTT et d’une voie verte, Gondrin s’inscrit entre les vallées de l’Auzoue, la Gélise, la Douze et du Midou. Ce site possède un patrimoine naturel remarquable composé d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

Nous serons deux groupes :

• 10 enfants de 6 à 11 ans

• 14 jeunes de 12 à 17 ans

Nous axons le travail de ce séjour sur l’éducation à l’environnement et à la transition écologique car c’est une orientation portée par l’association et un sujet de société actuel et primordial pour l’avenir des enfants et des jeunes.

