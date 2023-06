Sur les bords du Lac d’Annecy Camping Le Panoramic Sevrier, 11 juillet 2023, Sevrier.

Sur les bords du Lac d’Annecy 11 – 24 juillet Camping Le Panoramic 815

A deux pas d’Annecy (10 Kms), la commune de Sévrier se situe au cœur du Parc Naturel du Massif des Bauges ; une succession de pentes verdoyantes autour des eaux transparentes du Lac dont la température avoisine les 24°C l’été.

Un environnement priviligié, des paysages alliant le compromis entre lac et montagne, seront autant de plaisirs à découvrir dans une région ou notre hébergement se fera en camping avec vue sur le Lac.

Un programme d’activités sportives avec de bons moments ludiques et de partage, grâce au savoir faire de l’équipe d’animation : grands jeux, veillées, activités sportives, manuelles, d’expression, de découvertes.

Camping Le Panoramic 22 Chemin des bernets, 74320 Sévrier Sevrier 74320 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

multi-activités détente