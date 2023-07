Colo Apprenantes Sports, Santés et Citoyenneté Camping le Palavas Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots Colo Apprenantes Sports, Santés et Citoyenneté Camping le Palavas Palavas-les-Flots, 17 juillet 2023, Palavas-les-Flots. Colo Apprenantes Sports, Santés et Citoyenneté 17 – 28 juillet Camping le Palavas Le projet de Colo Apprenante du Centre Social et Culturel Municipal Rosa Parks, axé sur les thématiques du sport, de la santé, du harcèlement scolaire et de la citoyenneté. Cette initiative vise à offrir une expérience enrichissante aux adolescents, en associant des activités ludiques et éducatives pour favoriser leur développement personnel et social. C’est une opportunité de développer ses compétences, d’élargir ses horizons et de faire une différence positive dans le monde, tout en créant des souvenirs inoubliables. Camping le Palavas Rte de Maguelone, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0475311188 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

