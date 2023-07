Séjour en Occitanie camping le Mediterranee Valras-Plage, 24 juillet 2023, Valras-Plage.

Séjour en Occitanie 24 – 29 juillet camping le Mediterranee Public éligible QPV

Des vacances au bord de la Méditerranée à Valras-Plage

Cet ancien village de pêcheurs installé à l’embouchure du fleuve Orb qui a su garder ses charmes d’antan avec son front de mer, ses belles villas du début de XXe siècle, ses halles traditionnelles et son casino.

Situé au bord de la mer méditerranée et du centre-ville et 200 m de l’Hérault dans le Languedoc Roussillon, le centre le cosse est idéalement placé pour permettre aux enfants et adolescents de découvrir ou redécouvrir la mer, les jeux de plage et de profiter des activités propres au milieu marin.

C’est un lieu idéal avec plus de 4 kilomètres de plage de sable fin pour des vacances et des colonies récréatives et pédagogiques sans oublier le volet de l’éducation à l’environnement.

Un séjour qui vise les objectifs suivants :

Offrir la possibilité aux enfants et aux jeunes des quartiers de partir en vacances d’été en séjours collectifs qui sont un outil éducatif dans le parcours de l’enfant et du jeune contribuant à répondre à plusieurs enjeux de société.

Offrir un milieu d’apprentissage et d’expérimentation basé sur les valeurs de respect, valorisation, autonomie, partage, entraide, etc.

Contribuer à renforcer et à consolider les apprentissages, les savoirs et les compétences dans un cadre ludique et préparer la rentrée suivante dans de bonnes conditions.

Contribuer à valoriser l’objectif de réussite de la rentrée scolaire pendant les séjours (organisation, matière, méthode, encadrement).

Contribuer à l’épanouissement personnel des jeunes à travers différentes activités culturelles, sportives et de loisirs.

Inscrire tout au long de la vie les principes d’éducation, d’évolution et de formation permanente

Défendre le principe de non exclusion, impulser des démarches d’entraide et de solidarité

L’apprentissage de l’autonomie

Partir en « colos apprenantes » c’est l’occasion de grandir en gagnant de l’autonomie dans les gestes du quotidien et la vie en groupe.

Rendre le jeune acteur de ses loisirs en les impliquant dans l’organisation du séjour et leur permettre de mettre en valeurs leurs compétences.

Mettre en place une organisation de séjour qui favorise le vivre ensemble et la citoyenneté.

camping le Mediterranee 13 Rte de Vendres, 34350 Valras-Plage

