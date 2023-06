Découverte des sports Nautiques camping le Mas de la lagune Frontignan Catégories d’Évènement: Frontignan

Hérault Découverte des sports Nautiques camping le Mas de la lagune Frontignan, 17 juillet 2023, Frontignan. Découverte des sports Nautiques 17 – 21 juillet camping le Mas de la lagune de 80 à 120 € en fonction du QF Séjour au camping « Le Mas De La Lagune » à Frontignan du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2023 axé sur la découverte d’activités sportives en bord de mer.

Plusieurs activités sont mises en place durant ce séjour, Kayak en mer, Paddle sur l’étang des mouettes, body bord, vélo … camping le Mas de la lagune 10 avenue des vacances 110 Frontignan Frontignan 34110 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « enfancejeunesse-stgironnais.3cp@lecgs.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

