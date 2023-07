Séjour pleine nature Camping Le Longour à Argentat sur Dordogne Argentat-sur-Dordogne Catégories d’Évènement: Argentat-sur-Dordogne

Corrèze Séjour pleine nature Camping Le Longour à Argentat sur Dordogne Argentat-sur-Dordogne, 31 juillet 2023, Argentat-sur-Dordogne. Séjour pleine nature 31 juillet – 4 août Camping Le Longour à Argentat sur Dordogne sur inscription, en fonction du QF CAF Le séjour est organisé du 31 juillet au 04 août 2023. Les jeunes sont hébergés sous toiles de tente, au camping municipal Le Longour dans la commune de Argentat sur Dordogne en Corrèze (19). Les objectifs principaux du séjour visent:

– L’effet du sport sur la santé: sensibiliser à la pratique sportive pour préserver son capital santé, le sport comme vecteur de confiance en soi

– Le sport en groupe, facteur de solidarité et de cohésion sociale: apprendre à respecter les règles d’un sport, apprendre à s’entraider

– Démarche sociale en lien avec un territoire défavorisé (Zone de Revitalisation Rurale, Réseau d’Education Prioriatire,…): Faire découvrir des disciplines sportives nouvelles pour un public éloigné de ces pratiques. Les activités sportives seront toutes encadrées par un éducateur diplomé d’un Brevet d’Educateur Sportif et/ou d’un Diplôme d’Etat. Au programme de la semaine:

– Canyioning

– Escalad’arbre

– Via ferrata

– Terra Aventura

– baignade et activités encadrées par l’équipe pédagogique du séjour Nous mettrons en avant sur le séjour le développement de l’autonomie des jeunes sur l’organisation collective de la vie quotidienne (répartition des tâches associées au repas (mise du couvert, débarassage, nettoyage), nettoyage des chambres, rangement des affaires personnelles,…) Camping Le Longour à Argentat sur Dordogne Route du Longour,19400 Argentat sur Dordogne Argentat-sur-Dordogne 19400 Argentat Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cscshautecharente.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545711859 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:00:00+02:00 sport de nature canyoning Détails Catégories d’Évènement: Argentat-sur-Dordogne, Corrèze Autres Lieu Camping Le Longour à Argentat sur Dordogne Adresse Route du Longour,19400 Argentat sur Dordogne Ville Argentat-sur-Dordogne Departement Corrèze Age min 12 Age max 17 Lieu Ville Camping Le Longour à Argentat sur Dordogne Argentat-sur-Dordogne

Camping Le Longour à Argentat sur Dordogne Argentat-sur-Dordogne Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentat-sur-dordogne/