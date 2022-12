Séjour Aquatique camping le lac des reves Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. camping le lac des reves Route de pérols Mauguio 34130 Hérault Occitanie Nous souhaitons organiser un séjour en bord de mer dans un camping tout proche de la ville de MONTPELLIER.

Nous choisissons ce lieu car il propose un cadre idéal pour travailler avec des préadolescents autour des règles de vie collective commune. Nous avons ciblé un public garçons/filles qui « gravitent » en particulier autour de nos 3 zones d’interventions. Ils sont dans une situation de « demande » en interpellant régulièrement l’animateur jeune, dans leur discours rapporté ils expriment le fait de quitter la cité le temps de quelques jours pour y découvrir autre chose que leur quotidien. Ce séjour sera un moyen pour sortir de cette période p s y c h o l o g i q u e m e n t très difficile à vivre par toute la population et particulièrement la jeunesse.

Ce sera aussi l’occasion pour le jeune de se situer dans un groupe, de tester, de se repérer et d’enrichir leurs capacités relationnelles, ainsi que de recevoir les signes de reconnaissance et de valorisation dont ils ont besoin pour se construire, grandir et retrouver ce « lien social » mis à mal par les différentes restrictions sanitaire du au COVID19.

Les équipes pédagogiques sensibiliseront les jeunes aux notions de vie collective pour s’intégrer socialement. Objectifs du projet • Découvrir un nouvel environnement

• Acquérir plus d’autonomie

• Favoriser la Mixité

• Savoir être et vivre ensemble : accepter l’autre, construire une démarche citoyenne par la vie en collectivité.

Age minimum 12 Age maximum 17

