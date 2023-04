Glomel : Sensibilisation à la nature CAMPING LE KORONG Glomel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Glomel : Sensibilisation à la nature CAMPING LE KORONG, 31 juillet 2023, Glomel. Glomel : Sensibilisation à la nature 31 juillet – 4 août CAMPING LE KORONG Pendant cinq jours, les enfants font pouvoir découvrir les joies de la nature et du sport au bord d’un lac, dans un environnement naturel, à travers des activités ludiques et adaptés à leurs âges.

Plusieurs journée seront consacrées aux sports nautiques et de pleine nature par la pratique du rafting, tir à l’arc et de la voile seront encadrées par un animateur qualifié.

Le séjour sera rythmé par différents temps de vie en collectivité, de découvertes, de promenades, dans ce cadre naturel exceptionnel. CAMPING LE KORONG Rue du Lac, 22110 Glomel

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:00:00+02:00

2023-08-04T07:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00 sport et nature

