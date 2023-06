Sauvetage dans les Landes Camping le hameau des Ecureuils Vieux-Boucau-les-Bains, 7 août 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Sauvetage dans les Landes 7 – 11 août Camping le hameau des Ecureuils 400

Il est proposé aux jeunes de plonger au coeur de la culture océan.

Ils pourront découvrir :

– le littoral et les risques liés au milieu maritime.

– le métier de sauveteur côtier et l’initiation aux premiers gestes de secours

– la culture locale à travers la pratique du surf, la Vélodyssée, la gastronomie…

La dynamique impulsée par l’équipe permettra aux jeunes d’évoluer dans un cadre bienveillant qui prône le respect et la tolérence.

Camping le hameau des Ecureuils 5 rue jean cocteau 40480 Vieux Boucau les bains Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine administrationjeunesse@mairie-tarbes.fr

