Partez à la découverte des sports nautiques Camping le Grand Lac à Clairvaux les lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’Évènement: Clairvaux-les-Lacs

Jura Partez à la découverte des sports nautiques Camping le Grand Lac à Clairvaux les lacs Clairvaux-les-Lacs, 24 juillet 2023, Clairvaux-les-Lacs. Partez à la découverte des sports nautiques 24 – 28 juillet Camping le Grand Lac à Clairvaux les lacs 92.20€pour les jeunes de la commune de Blanzy, 166€ habitant cucm et 208.40€ hors cucm Le séjour est organisé autour de trois orientations complémentaires à l’enseignement suivi par les jeunes tout au long de l’année scolaire : • une orientation axée sur le développement de l’autonomie

• une orientation axée sur la découverte des sports nautiques

• Une orientation axée sur la sensibilisation contre les discriminations Au programme

– Visite des grottes du Cerdon

– Randonnée découverte

– Journée Paddle et canoë

– Canyoning

-Veillée jeux et débats

– Activités nautique au lac de Clairvaux Camping le Grand Lac à Clairvaux les lacs 39130 Clairvaux les Lacs Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.blanzy71.fr/centre-social »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00 jura Clairvaux les Lacs aucun semble t-il Détails Catégories d’Évènement: Clairvaux-les-Lacs, Jura Autres Lieu Camping le Grand Lac à Clairvaux les lacs Adresse 39130 Clairvaux les Lacs Ville Clairvaux-les-Lacs Departement Jura Age min 15 Age max 17 Lieu Ville Camping le Grand Lac à Clairvaux les lacs Clairvaux-les-Lacs

Camping le Grand Lac à Clairvaux les lacs Clairvaux-les-Lacs Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clairvaux-les-lacs/