Landes SEJOUR MON TERRITOIRE, MA RICHESSE camping le fierbois Capbreton, 17 juillet 2023, Capbreton. SEJOUR MON TERRITOIRE, MA RICHESSE 17 – 21 juillet camping le fierbois entre 214€ et 353€ en fonction du quotient familial Bienvenue aux amateurs. en mode Robinson, voilà nos enfants et nos jeunes à la découverte de la richesse des côtes landaises.

Au programme, venez découvrir tant les activités qu’offrent le littoral : quad, équitation, parc aquatique, moto … Voici un séjour où la diversité des activités va vous ravir…

Différentes activités sont proposées en fonction des tranches d’âges.

Les participants sont hébergés au Camping du domaine de Fierbois sous tente. Les enfants profiteront des activités du camping sous la responsabilité des animateurs. camping le fierbois capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559646596 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@csdb.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

