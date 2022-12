. Mont d’Arrée camping le drennec, 8 juillet 2021, Commana.

. Mont d’Arrée 9 – 14 juillet 2021 camping le drennec

sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping le drennec ty douar 29450 Commana Commana 29450 Finistère Bretagne

Nous proposons un séjour de découverte des Monts d’arrée au coeur du parc d’Armorique. Nous serons basés au camping le Drennec à Commana, face au lac. Au programme découverte du milieu et rencontre avec les habitants du territoire en fonction des opportunités et des centres d’intérêts des jeunes. Le programme n’est pas conçu en avance et l’organisation des journées et de la vie quotidienne se fera avec le groupe de jeunes.

Les jeunes sont en vacances et seront les principaux acteurs du séjour avec le soutien bienveillant de l’équipe d’animation. Les jeunes participeront au choix des menus et à la réalisation des repas dans le respect des règles d’hygiène en ACM. L’équipe favorisera la découverte d’un nouveau milieu et la rencontre avec des personnes vivant sur ce territoire, et bien évidemment la vie en collectivité. Ainsi, les enfants pourront profiter du bord du lac, de baignades, de balades, sans oublier des moments calmes pour jouer, bouquiner ou même « ne rien faire » !



