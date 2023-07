séjour culturel à ARLES L’amicale laïque de Carmaux vous propose un séjour culturel, du 21 au 28 juillet, à ARLES en Camargue. Camping le Crin Blanc Arles, 21 juillet 2023, Arles.

séjour culturel à ARLES

L’amicale laïque de Carmaux vous propose un séjour culturel, du 21 au 28 juillet, à ARLES en Camargue. 21 – 28 juillet Camping le Crin Blanc sur inscription 549 euros départ de Carmaux

Viens découvrir la ville de ARLES, cité classé Villes et Pays d’art et d’histoire et ses monuments romains et romans sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité depuis 1981. .

Au programme de notre séjour:

-visite du théatre antique

-visite des Arénes de ARLES

-découverte du peintre Van Gogh

-visite des marais du Vigueirat( 300 espéces d’oiseaux, 5 manade chevaux et taureaux)

– jeu de piste

-activités manuelle et jeux sportif

Nous accueilleront 14 enfants âgé entre 7 et 12ans.

Nous dormiront au camping « Le crin blanc » sous tente avec une répartition de deux à trois enfants par tente.

Le rythme de la journée sera alterné entre des temps de vie quotidienne et des temps d’activités. Des temps calmes et des temps libres seront aussi proposés afin de permettre aux enfants de se reposer et de se retrouver dans un cadre où ils pourront gérer leurs occupations en autonomie.

Voici le déroulement d’une journée lors de notre séjour :

• 7h45-8h40 réveil échelonné

• 8h00-9h00 Petit déjeuner / temps libre

• 9h00-9h30 préparation/rangement des tentes/ temps d’échange /présentation de la journée

• 9h30-11h30 Activité

• 11h30-12h00 temps libre/ préparation repas

• 12h00-13h00 Repas

• 13h00-13h15 Rangement tente cuisine

• 13h15-13h45 Temps calme

• 13h45-14h00 Temps libre

• 14h00-16h00 Activité

• 16h00-16h15 Préparation du gouter

• 16h15-16h45 Gouter

• 16h45-17h00 Temps de paroles

• 17h00-17h30 Temps libre

• 17h30-19h00 Temps libre/ Météo des tentes/ douches/ rangement / préparation repas

• 19h00-20h00 Repas

• 20h00-20h15 Lavage de dents

• 20h15-21h15-30 veillée

• 21h30-22h00 coucher

Camping le Crin Blanc 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « puechdelajoie@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563365281 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T08:30:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:30:00+02:00

séjour culturel tarn