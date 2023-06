Séjour vacances à Claimarais Camping le Clairmarais Clairmarais Catégories d’Évènement: Clairmarais

Pas-de-Calais Séjour vacances à Claimarais Camping le Clairmarais Clairmarais, 24 juillet 2023, Clairmarais. Séjour vacances à Claimarais 24 – 28 juillet Camping le Clairmarais De 80 à 130 euros selon QF Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois. Au départ en bus de Fruges jusque Claimarais. Départ lundi matin, retour vendredi matin. Séjour au camping le claimarais. Au programme : canoé kayak, escape game, découverte des marais audomarois … Camping le Clairmarais 1 rue du romelaere Clairmarais 62500 Pas-de-Calais [{« type »: « link », « value »: « http://www.cchpm.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0361528005 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T11:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

Age min 12 Age max 17

