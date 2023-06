Escalade et Activités sportives de pleine nature dans le Doubs camping le chanet Ornans, 24 juillet 2023, Ornans.

Le stage aura lieu à Ornans et ses alentours.

Le but du séjour est de proposer des vacances sportives, sources de partage et de découverte, et de permettre à chaque jeune de progresser dans sa discipline, en partageant avec le groupe dans le respect de l’environnement.

Les jeunes découvriront ou pourront se perfectionner à la pratique de plusieurs activités sportives :

– La pratique de l’escalade est prévue sur les sites de Baume-les-Dames, Ornans, Champagnole et Mouthier-Haute-Pierre. Ils ont l’avantage d’offrir une grande diversité de pratique sur des voies d’une longueur, ce sont des terrains de jeu riche et varié pour les amoureux de la grimpe. Les sites proposés permettent de faire varier plusieurs facteurs afin de s’adapter au mieux à la progression de chaque jeune : des voies « école », des hauteurs plus importantes sur des voies cotées « facile » permettant de travailler l’aspect psychoaffectif, des voies courtes mais plus difficiles permettant de travailler la technique et l’engagement physique, des voies longues et techniques, des secteurs permettant le travail de manips de cordes…

– La pratique du canoë se fera sur la Loue, rivière classe II, permet une première initiation à la navigation. Les jeunes seront sensibilisés aux règles de sécurité et aux consignes de navigation en canoë. Ils découvriront la richesse du patrimoine naturel et culturel de la région de la Loue. Cette activité favorise le développement de l’autonomie et la confiance en soi des participants

– La pratique de la randonnée se fera sur le site des cascades du Hérisson à Ménétrux-en-Joux, classées Grand site de France. L’itinéraire de randonnée de 7 km permet de découvrir les 7 chutes d’eau du site.

Une seconde randonnée emmènera les jeunes sur les hauteurs de Mouthier-Haute-Pierre pour observer un coucher de soleil magnifique.

L’HÉBERGEMENT

L’hébergement est prévu au camping le Chanet situé dans le Doubs, dans la vallée de la Loue, en lisière de la cité historique d’Ornans. Le camping dispose d’emplacements ombragés, bloc sanitaire avec douches chaudes, piscine, frigidaire, snack-bar, espaces de jeux.

Les jeunes dormiront en tentes (2 personnes ou 2×2 personnes), non mixtes.

