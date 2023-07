» Radio Sous les étoiles » Camping le Caussanel Canet-de-Salars, 17 juillet 2023, Canet-de-Salars.

» Radio Sous les étoiles » 17 – 21 juillet Camping le Caussanel 490€ Participation des familles QF< 600 4€/jour - QF entre 601 et 900 5€/jour- QF entre 901 et 1200 6€/jour - QF entre 1201 et 1500 7€/jour - > 1500 12€/jour

A 2h30 de Lafrançaise, l’Aveyron, département voisin, offre une multitude de paysages et d’activités. L’hébergement se situe sur les bords du lac de Parloup dans le Lévézou. Cette région du centre de l’Aveyron, se situe entre hautes plateaux et lacs. Adossé aux Grands Causses le long d’une arête rocheuse Sud-est, le plateau du Lévézou décroît progressivement en altitude vers l’Ouest. Cette cuvette intérieure s’affaisse ainsi jusqu’à la confluence du Viaur et du Vioulou, les deux cours d’eau majeurs qui le traversent d’Est en Ouest. Le Lévézou bénéficie d’un dense réseau hydrographique grâce à ses nombreux cours d’eau qui ont permis la création des lacs du Lévézou. Il compte aussi de nombreuses zones humides et tourbières.

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités sportives et ludiques ainsi que des temps d’apprentissage avec des activités de pleine nature autour de randonnées, et des ateliers culturelles autour de la radio .

Camping le Caussanel 12290 Canet de Salars Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « celine.capmartin@leolagrange.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T08:30:00+02:00

2023-07-21T23:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

radio sport

Camping Le Caussanel