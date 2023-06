Les sorcières de la rue Broca Camping le Castagnol Sousceyrac-en-Quercy, 14 juillet 2023, Sousceyrac-en-Quercy.

Sousceyrac-en-Quercy,Lot

La jeune troupe des imagités (7-12 ans) propose une adaptation théâtrale et chantée de trois histoires de sorcière, issues des Contes de la rue Broca (P. Gripari) un bol d’humour et de poésie! Tout public.

2023-07-14 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-14 . EUR.

Camping le Castagnol Rue du stade

Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie



The young troupe Les Imagités (7-12 years) offers a theatrical and sung adaptation of three witch stories from Contes de la rue Broca (P. Gripari), a bowl of humour and poetry! All audiences

La joven compañía Les Imagités (7-12 años) propone una adaptación teatral y cantada de tres cuentos de brujas de Les Contes de la rue Broca (P. Gripari), ¡un tazón de humor y poesía! Todos los públicos

Die junge Truppe der imagités (7-12 Jahre) bietet eine Theater- und Gesangsadaptation von drei Hexengeschichten aus den Contes de la rue Broca (P. Gripari) an. Eine Schüssel voller Humor und Poesie! Für alle Zuschauer

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Vallée de la Dordogne