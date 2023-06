Camp Koh Lanta Camping Le Bourgogne Villeneuve-sur-Yonne, 17 juillet 2023, Villeneuve-sur-Yonne.

Camp Koh Lanta 17 – 21 juillet Camping Le Bourgogne

Tu aimerais toi aussi vivre l’aventure Koh Lanta ? Faire partie d’une équipe, participer aux épreuves, faire une course de radeau, manger des insectes, faire vivre le conseil…

Le camping le Bourgogne (anciennement Le Saucil) est situé à Villeneuve sur Yonne, dans un cadre naturel et au bord de l’Yonne. Vous profiterez du calme, de la nature et des nombreuses activités sportives, culturelles et éco-responsables : radeau, golf, fabrication de cabanes dans les bois, découverte de la faune et la flore…

Au programme : Aventures, découvertes, émotions et sensations fortes !

Deux équipes : Les rouges et les jaunes vont s’affronter à travers différents défis, énigmes et épreuves sportives.

 Enigmes et défis : défis à l’aveugle, jeux de mémoire et de concentration, épreuve de dégustation et énigmes en tout genre … il faudra te surpasser pour amener ton équipe a la victoire !

 Epreuves sportives : courses de radeaux, parcours du combattant, courses d’orientation, épreuve des poteaux, épreuve d’agilité, , etc … viens vivre l’expérience comme à la télé !

 Epreuve de Confort : Différentes épreuves de Confort auront lieux pour améliorer le quotidien sur le camp !

 Conseil de réunification : Tous les jours les candidats se réuniront pour discuter de leur aventure. L’élimination n’existe pas ! Mais les candidats pourront gagner ou perdre des points…

A ces activités s’ajoutent : Activités éco-responsables, baignade, cabanes dans les bois, découvertes de la faune et la flore, et des veillées à thème.

Camping Le Bourgogne 14 rue du saucil 89500 Villeneuve sur Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

2023-07-17T10:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

